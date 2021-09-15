Председатель КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом лично

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести первый очный саммит, но получил отказ. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Си Цзиньпин также потребовал, чтобы США стали более доброжелательными по отношению к Китаю.

«Си Цзиньпин, видимо, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений», — цитирует газета одного из своих источников.

Ранее сообщалось, что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, втайне звонил китайским коллегам для предотвращения войны.

Генерал был уверен, что Трамп намерен развязать войну с КНР. По его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море.

Милли позвонил члену Центрального военного совета Китая, генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии (НОАК). По данным издания, во время разговора Милли уверял его, что Вашингтон не будут нападать на КНР.

Всего таких звонков было два: первый — 30 октября 2020 года, за четыре дня до президентских выборов в США, а следующий — уже при штурме Капитолия сторонниками Трампа.