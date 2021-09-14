Блинкен прокомментировал «выключение» трансляции с Байденом

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден способен «говорить за себя», и в Белом доме нет человека, который осмелится бы прервать его. Об этом пишет New York Post.

Ранее Белый дом оборвал Байдена на полуслове — техподдержка резко отключила прямую трансляцию встречи американского президента штате Айдахо. Вместо изображения появилась заглушка с сообщением для зрителей. Встреча была посвящена природным пожарам, от которых страдают несколько штатов на западе страны.

В связи с этим один из сенаторов спросил Блинкена, почему произошла приостановка трансляции и «кто имеет право нажать кнопку».

«Я думаю, что любой, кто знает президента, в курсе, что он очень четко и сознательно говорит за себя... Я не знаю, на что вы ссылаетесь, но я работаю с президентом уже 20 лет. Он говорит за себя… Если кто-то попробует остановить его от того, чтобы сказать, что он думает, высказать свои мысли, вероятно, не останется на работе долго», — сказал Блинкен.

В конце августа на брифинге в Белом доме президент Байден попытался отшутиться в ответ на вопрос об Афганистане, однако ему отключили микрофон. Тогда журналист NBC спросил Байдена, что он будет делать, если американские военные не успеют к назначенному сроку эвакуации. Американский лидер улыбнулся и, подумав, заявил: «Вы будете первым человеком, кому я позвоню». Он не закончил говорить, но его микрофон внезапно отключился.