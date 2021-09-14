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Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов*

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

В Госдепартаменте США заявили, что талибы (организация запрещена в России) при определенном поведении могут столкнуться с дополнительными международными санкциями.

«Трудно себе представить, что действующие санкции будут отменены [если талибы пойдут против базовых условий афганцев. Более того, могут быть введены дополнительные санкции», — заявил на брифинге глава госдепа Энтони Блинкен.

Блинкен также пытался оправдать действия администрации президента Джо Байдена относительно вывода войск из Афганистана и проблемы при эвакуации, возлагая, в частности, ответственность за это на экс-президента Дональда Трампа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что секретариат организации не будет заниматься вопросом отмены санкций против радикального движения «Талибан».

Ранее США и другие страны Запада предупреждали, что талибы должны гарантировать соблюдение прав человека в Афганистане, а также бороться против терроризма. В начале сентября в Госдепе заявили, что США не планируют пересматривать санкции против талибов.

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