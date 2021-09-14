Песков: Асад не был тем лицом, после общения с которым Путин ушел на самоизоляцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Сирии Башар Асад не был тем человеком, после общения с которым Владимир Путин сообщил о намерении уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не стала ли встреча с Асадом причиной такого решения президента РФ.

Встреча Путина и Асада прошла в понедельник, 13 сентября, однако о ней стало известно только во вторник утром. По словам Пескова, встреча не анонсировалась из «соображений безопасности», а информация была предоставлена СМИ уже после возвращения президента президента Сирии домой.

Ранее Путин сообщил о вынужденной самоизоляции из-за заболевших коронавирусной инфекцией людей в его окружении. В свою очередь пресс-секретарь главы государства уточнил, что самоизоляция не повлияет на работу Путина и ее интенсивность, однако очные встречи будут отменены. Также Песков отметил, что президент абсолютно здоров.