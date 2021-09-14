Пушков рассказал, как Азаров «удачно затроллил» Зеленского сравнением с Лукашенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о том, что пост бывшего премьера Украины Николая Азарова со сравнением цен на газ на Украине и в Белоруссии был «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Экс-глава украинского правительства разместил в Twitter изображение расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, добавив к ним актуальные для каждого из государств цены на газ — $753 для Украины и $128 для Белоруссии.

«И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» — подписал Азаров.

Пушков репостнул запись и добавил, что слова бывшего премьер-министра попали в цель.

«Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова», — написал политик, добавив, что эту шутку должны оценить «если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95».

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что Украина покупает газ по очень высокой цене.