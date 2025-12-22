На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании рассказали, к чему привело разрешение украинской молодежи покидать родину

Pais: разрешение выезжать с Украины привело к бегству молодежи от призыва
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

После того, как правительство Украины разрешило молодым людям покидать страну, произошел массовый отток молодежи за границу. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Отмечается, что молодые мужчины уезжают в попытках избежать призыва в армию. В основном они отправляются в Германию, поскольку там предоставляют хорошую помощь перемещенным лицам. Следующими по популярности среди украинцев стран стали Польша и Чехия.

Тем не менее Берлин, Варшава и Прага осенью дали понять украинским властям, что необходимо остановить поток беженцев с Украины в Европу, говорится в публикации. ФРГ, Польша и Чехия приняли приняли наибольшее количество граждан Украины февраля 2022 года, напомнили журналисты.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. В августе этого года молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее в Раде раскрыли, сколько молодых мужчин выехали с Украины с конца августа.

Новости Украины
