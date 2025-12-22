Звезду реалити-шоу арестовали за домашнее насилие

В США звезду реалити-шоу Кайла Крисли арестовали за домашнее насилие и хулиганство

Звезду реалити-шоу Кайла Крисли арестовали за домашнее насилие, пьянство в общественном месте и нарушение общественного порядка в Теннесси (США) 20 декабря. Об этом сообщает TMZ.

34-летнего сына супругов Крисли из шоу о жизни олигарха «Спросите Крисли» доставили его в Центр заключения для взрослых округа Резерфорд. Ему также предъявили обвинение в сопротивлении аресту и нападении на сотрудника службы экстренной помощи.

В 2019 году Кайла арестовывали по подозрению в хранении наркотиков и обвиняли в угрозах бывшей жене. Позже экс-партнерша отказалась сотрудничать со следствием.

В марте 2023 года, Кайла задержали за нападение при отягчающих обстоятельствах после того, как он якобы размахивал ножом во время ссоры со своим руководителем. Его жена Эшли Крисли опровергала обвинения.

«У Кайла есть нож, который он носит с собой на работу, но он не вытаскивал его и не размахивал им, он не использовал его против человека», — говорила она.

