На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезду реалити-шоу арестовали за домашнее насилие

В США звезду реалити-шоу Кайла Крисли арестовали за домашнее насилие и хулиганство
true
true
true
close
kyle.chrisley/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезду реалити-шоу Кайла Крисли арестовали за домашнее насилие, пьянство в общественном месте и нарушение общественного порядка в Теннесси (США) 20 декабря. Об этом сообщает TMZ.

34-летнего сына супругов Крисли из шоу о жизни олигарха «Спросите Крисли» доставили его в Центр заключения для взрослых округа Резерфорд. Ему также предъявили обвинение в сопротивлении аресту и нападении на сотрудника службы экстренной помощи.

В 2019 году Кайла арестовывали по подозрению в хранении наркотиков и обвиняли в угрозах бывшей жене. Позже экс-партнерша отказалась сотрудничать со следствием.

В марте 2023 года, Кайла задержали за нападение при отягчающих обстоятельствах после того, как он якобы размахивал ножом во время ссоры со своим руководителем. Его жена Эшли Крисли опровергала обвинения.

«У Кайла есть нож, который он носит с собой на работу, но он не вытаскивал его и не размахивал им, он не использовал его против человека», — говорила она.

Накануне арестовали мужчину, который пришел в суд по делу Долиной в костюме Человека-паука.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала приговор за оправдание терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами