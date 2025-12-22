На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин спалил свою квартиру, запустив фейерверк в комнате

В Удмуртии мужчин запустил фейерверк в квартире и устроил пожар
ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Житель Глазова устроил пожар в квартире, запустив в одной из комнат фейерверк на сотню залпов. Об этом сообщает МЧС республики.

О пожаре в экстренные службы сообщили жители многоэтажки, которые услышали серию громких хлопков и почувствовали запах гари. Выяснилось, что 43-летний мужчина решил устроить салют в своей гостиной. Он поджег фейерверк на 100 залпов.

Хозяин квартиры успел самостоятельно покинуть помещение до приезда экстренных служб. На тушение пожара, охватившего около 5 квадратных метров, прибыли 11 пожарных и 3 единицы техники. В ходе работ под одной из кроватей был обнаружен домашний кот, его спасли огнеборцы.

До этого в Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Пес случайно повернул ручки плиты, на которой ее владелец оставил баллончик дихлофоса. Он нагрелся и разгерметизировался — ударная волна выбила входную дверь и повредила стекла межкомнатной и балконной дверей.

Ранее в Удмуртии подросток спалил кухню, когда готовил еду.

