Россиян предупредили о подорожании доллара

Финансист Шепелев: доллар подорожает до 85 рублей в январе
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

До января курс доллара может достигнуть 82-83 рублей и в январе продолжит дорожать до 85 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Повышение 19 декабря курса доллара до более чем 81 рубля впервые с 18 ноября было вполне ожидаемо на фоне традиционно растущих перед праздниками расходов компаний и домохозяйств, повышения спроса на наличную валюту со стороны тех, кто готовится к зарубежным поездкам, роста импорта. Кроме того, вышедшие на этой неделе данные Росстата по инфляции показали заметное снижение годового показателя, это увеличило шансы на то, что регулятор сегодня рассмотрит больший шаг снижения, чем в базовых ожиданиях рынка», — отметил Шепелев.

По его словам, вряд ли курс доллара продвинется сильно выше в ближайшее время – на стороне рубля может выступать декабрьский налоговый период. Шепелев добавил, что в пользу рубля выступают ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу в эквиваленте более 15 млрд рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал курс доллара, комфортный для россиян.

