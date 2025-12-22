«Ожоги и контузия»: очевидец — о пострадавшем при взрыве автомобиля на юге Москвы

Взрыв автомобиля в московском районе Орехово-Борисово был очень громким, водитель после него получил ожоги. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец ЧП Евгений.

«Примерно в 6:55 это случилось. Был громкий взрыв. Это противоположный корпус жилого комплекса. После вышли все посмотреть. Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали, все хорошо — живой. Ожоги есть, а так все хорошо. Машина эта дизельная либо бензиновая, и взрыва газового баллона не было, так как был бы след от него, точнее, красный цвет баллона. Его не было. Скорее всего, что-то либо взорвали под машиной, либо прилетело на машину. Водитель находился в движении в тот момент, когда произошел взрыв. Он остановился, чтобы пропустить машину, которая ехала. По-моему, возгорания не было. Спецслужбы оперативно приехали, потому что у нас находится очень близко пожарно-спасательная часть и отделение ОМВД. У мужчины, по словам пожарных, контузия», — сказал он.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря на парковке на улице Ясеневая в Москве. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

Сообщается, что пострадавшим оказался 56-летний водитель машины. По информации SHOT, он получил сильную контузию. Telegram-канал также отмечает, что причиной взрыва, предварительно, стало самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

