Роднина поддержала Плющенко в скандале с Костылевой

Роднина о скандале Плющенко и Костылевой: подобные персонажи, увы, есть везде

Депутат Госдумы России Ирина Роднина поддержала двукратного олимпийского чемпиона и бывшего тренера 14-летней фигуристки Елены Костылевой Евгения Плющенко в скандале с матерью спортсменки, передает RT.

«К сожалению, в случае с Костылевой в последние месяцы все обсуждали не ее спортивные результаты, а различные скандалы с участием матери. Плющенко, как мог, пытался их решать. На самом деле наличие таких не в меру навязчивых родителей — большая проблема для всего детского спорта. Подобные персонажи, увы, есть везде», — сказала Роднина.

Официально о прекращении совместной работы Плющенко объявил 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

История начала приобретать серьезные обороты летом: в конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

