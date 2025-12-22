В Госдуме рассказали о нововведениях, которые изменят жизнь россиян в 2026 году

Депутат Чаплин: в 2026 году в России вступят в силу важные нововведения

В 2026 году в России вступят в силу новые законы и меры поддержки, которые затронут все ключевые сферы жизни. Одним из важных изменений станет введение налогового вычета для семей с двумя и более детьми – размер этой помощи составит до 189 тыс. рублей в год, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Возврат части НДФЛ позволит родителям направлять больше средств на развитие и образование детей, что является важнейшим вкладом в будущее страны», — отметил депутат, добавив, что также многодетные семьи получат расширенное право на налоговый вычет.

Изменения затронут и предпринимателей – с 1 января компаниям и ИП расширят перечень расходов по упрощенной системе налогообложения, которые они смогут учитывать при расчете налогов. Учитываться будут все затраты при их экономической обоснованности и наличии документального подтверждения. Ставшие впервые плательщиками налогов по «упрощенке» будут освобождены от штрафов за несдачу первой декларации. Важно, что с будущего года предприниматели смогут подавать все уведомления, связанные с упрощенной системой, в единой форме без необходимости заполнять кучу различных бланков, подчеркнул Чаплин.

Также он напомнил, что с 1 марта 2026 года россияне смогут оформлять справку об инвалидности на «Госуслугах», а с 1 августа граждане начнут получать через портал все уведомления на уплату налогов – в бумажном виде рассылка прекратится.

«В сфере закупок также произойдут позитивные изменения: участникам торгов будет разрешено вместо загрузки объемных пакетов документов указывать в заявке ссылки на информацию в государственных реестрах», — заключил парламентарий.

