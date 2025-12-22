На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о нововведениях, которые изменят жизнь россиян в 2026 году

Депутат Чаплин: в 2026 году в России вступят в силу важные нововведения
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В 2026 году в России вступят в силу новые законы и меры поддержки, которые затронут все ключевые сферы жизни. Одним из важных изменений станет введение налогового вычета для семей с двумя и более детьми – размер этой помощи составит до 189 тыс. рублей в год, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Возврат части НДФЛ позволит родителям направлять больше средств на развитие и образование детей, что является важнейшим вкладом в будущее страны», — отметил депутат, добавив, что также многодетные семьи получат расширенное право на налоговый вычет.

Изменения затронут и предпринимателей – с 1 января компаниям и ИП расширят перечень расходов по упрощенной системе налогообложения, которые они смогут учитывать при расчете налогов. Учитываться будут все затраты при их экономической обоснованности и наличии документального подтверждения. Ставшие впервые плательщиками налогов по «упрощенке» будут освобождены от штрафов за несдачу первой декларации. Важно, что с будущего года предприниматели смогут подавать все уведомления, связанные с упрощенной системой, в единой форме без необходимости заполнять кучу различных бланков, подчеркнул Чаплин.

Также он напомнил, что с 1 марта 2026 года россияне смогут оформлять справку об инвалидности на «Госуслугах», а с 1 августа граждане начнут получать через портал все уведомления на уплату налогов – в бумажном виде рассылка прекратится.

«В сфере закупок также произойдут позитивные изменения: участникам торгов будет разрешено вместо загрузки объемных пакетов документов указывать в заявке ссылки на информацию в государственных реестрах», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут индексировать пенсии в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами