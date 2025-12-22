На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Горловке задержали ОПГ, занимавшуюся незаконным обменом валюты

ФСБ задержала ОПГ в Горловке за незаконный обмен валюты на 18 млн рублей
ФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу, которая занималась незаконным обменом валют и получила доход более 18 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, участники группы под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи, после чего обналичивали средства через подконтрольные коммерческие организации на территории республики.

Следователи СУ СК РФ по Горловке возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, которая предусматривает ответственность за проведение банковских операций без регистрации или лицензии с причинением крупного ущерба либо получением дохода в крупном размере организованной группой.

Оперативные материалы передали в региональное следственное управление для принятия процессуального решения.

До этого участников организованного преступного сообщества, похитивших 50 млн рублей со счетов россиян через онлайн-банкинг, приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет. Злоумышленники получали доступ к базам данных сотовых операторов, банковским учреждениям и государственным органам.

Ранее в Челябинской области арестовали семь человек по делу о хищении выплат участникам СВО.

