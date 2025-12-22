Стало известно, кому Европа перестает помогать ради Украины

Европейские страны сокращают финансовую помощь государствам Африки в сфере здравоохранения, а также в борьбе с голодом и бедностью ради финансирования Украины и укрепления европейской обороны. Об этом пишет газета The Guardian.

Так, в декабре Швеция объявила о сокращении финансирования Мозамбика, Зимбабве, Либерии, Танзании и Боливии. А гуманитарный бюджет Германии на 2026 год будет почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

«В этом году Германия начала поэтапно сокращать свое присутствие в Латинской Америке, уменьшила участие в азиатских проектах и заявила о желании сосредоточиться на кризисах, затрагивающих Европу», — отметил директор берлинского Центра гуманитарной деятельности Ральф Зюдхоф.

Также издание пишет, что о сокращении помощи нуждающимся странам заявила Великобритания, Норвегия и Франция.

Ральф Зюдхоф предположил, что теперь помощь будет носить более «транзакционный» характер и направляться туда, «где доноры видят для себя прямую выгоду».

По информации издания, сильнее всего от сокращения помощи пострадал Мозамбик. Также вместе с ним Зимбабве, Танзания, Нигерия, ЮАР и Замбия могут пострадать от сокращения финансирования программ по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

В декабре газета The Guardian также писала, что действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сокращению зарубежной помощи привели к тому, что финансирование мер по противодействию российской угрозы на Западных Балканах снизилось на 40%.

Ранее в Софведе назвали бесперспективными затраты ЕС на Украину.