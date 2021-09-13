Блинкен: разведка США пока не видит возможности для атак «Аль-Каиды*» вне Афганистана

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что разведывательное сообщество США полагает, что нынешнее положение террористической группировки «Аль-Каида (организация запрещена в России)» в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Текущая оценка разведки (США) состоит в том, что много лет назад возможности «Аль-Каиды» столь сильно деградировали, что сейчас она не в состоянии совершать атаки за рубежом», — рассказал Блинкен.

Он отметил, что Штаты планируют соблюдать бдительность в части восстановления потенциала этой группировки и ее возможностей причинять вред другим странам вне Афганистана.

Блинкен добавил, что в Вашингтоне намерены поддерживать тесную координацию со своими зарубежными партнерами по этому вопросу.

Ранее госсекретарь США заявил, что правительство Штатов обсуждает с движением «Талиба» вопросы, которые Белый дом считает важными.

Он отметил, что обсуждения начинаются с обязательств со стороны талибов (организация запрещена в России) позволять людям покидать Афганистан, если они того захотят.