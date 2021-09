Зеленский смешал слова из двух языков во время интервью

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CNN смешал слова из украинского и английского языков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время разговора с политическим аналитиком CNN Фаридом Закарией Зеленский рассказал, что в рамках переговоров с президентом США Джо Байденом был затронут вопрос вступления Украины в НАТО.

«Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO?» (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчет НАТО, что насчет Украины в НАТО?), — рассказал Зеленский.

В публикации отмечается, что президент Украины высказывался на родном языке, когда речь в интервью зашла об Афганистане и Донбассе, но во время диалога о НАТО, Зеленский переходил на английский язык.

Ранее Зеленский заявил, что речи о «выходе» США из его страны не идет, и Вашингтону наоборот следует наращивать свое присутствие.

Таким образом президент Украины прокомментировал попытки сравнить ситуацию на Украине и в Афганистане, где США оставили своих союзников.