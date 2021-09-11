В Польше заявили, что сохранение Россией транзита газа через Украину снижает напряженность

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что договоренности о сохранении транзита российского газа через территорию Украины снижают напряженность в связи с предстоящим запуском газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

В первую очередь Моравецкий отметил, что договоренности между ФРГ, США и Украиной крайне важны со стратегической точки зрения. Он добавил, что Польша опасалась ухудшения геополитической ситуации в регионе, особенно между Польшей, Украиной, Россией и Белоруссией. В первую очередь это связано с использованием «Северного потока – 2».

«Чтобы этого не произошло или произошло в меньшей степени, гарантии транзита через Польшу и Украину уменьшают возможности шантажа со стороны России как в цене, так и с политической точки зрения», — рассказал Моравецкий.

Он добавил, что все, что связано с включением Украины, «снижает напряженность».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа после запуска «Северного потока — 2», на это нацелено соглашение с США.