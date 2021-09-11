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Посольство России направило ноту Латвии из-за осквернения памятника советским воинам

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Посольство России направило ноту Латвии из-за осквернения в Риге мемориального камня, посвященного бойцам Красной армии. Об этом сообщается в Twitter российской дипмиссии.

Отмечается, что вандалы сорвали и похитили памятную табличку об операции по форсированию Киш-озера, с которой началось освобождение от немецко-фашистских оккупантов латвийской столицы в октябре 1944 года.

«Расцениваем эту выходку как позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы», — говорится в заявлении российского посольства.

В феврале текущего года постоянное представительство России при ОБСЕ выразило осуждение в связи с разрушением памятника советским героям-освободителям в латвийском Екабпилсе.

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