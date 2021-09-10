На Украине рекламщикам запретили намекать на секс и принижать женщин

Верховная Рада Украины приняла закон, который устанавливает новые правила для рекламодателей в целях борьбы с гендерной дискриминацией, сообщается на сайте парламента.

Так, теперь под запрет попадает дискриминационная реклама по признаку пола, «которая содержит утверждение или изображение интеллектуального, физического, социального или другого вида преимущества одного пола над другим».

Под эту формулировку будут попадать изображения тела человека «исключительно как сексуального объекта» для привлечения внимания, унижение по половому признаку и не имеющие отношения к продукту намеки на половой акт. Ответственность в виде крупных штрафов будет наступать и за продемонстрированные в рекламе стереотипы о роли мужчины и женщины.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Верховная Рада разрешила украинцам расплачиваться биткоином вместо гривны. Министр цифровой информации Михаил Федоров считает, что теперь у криптокомпаний «будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение». По оценке министра, на Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен.