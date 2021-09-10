Евросоюз продлил санкции по Украине до марта следующего года

ЕС продлил на полгода санкции, введенные в отношении лиц, которые, как утверждается, угрожают территориальной целостности Украины, сообщается на сайте Совета Европейского союза.

«Сегодня Совет постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

В совете напомнили, что существующие санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов внесенным в список лицам и организациям. Сейчас подобные меры применяются к 177 физическим и 48 юридическим лицам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опять призвал американцев усилить санкции против Москвы из-за «Северного потока — 2». Перед этим такие же заявления делал украинский МИД и мэр Киева Виталий Кличко. В Кремле заявляли, что газопровод не угрожает Европе, а наоборот обеспечивает ее энергобезопасность, а «Газпром» выражал готовность сотрудничать с Украиной и в будущем на рыночных условиях.

Риторика украинских властей о давлении на Россию усилилась в последние месяцы в связи с июльским соглашением, которое заключили Германия и США по «Северному потоку-2». Страны договорились, что Вашингтон фактически прекратит препятствовать завершению строительства трубы и ввода ее в эксплуатацию. В обмен на это Берлин должен обеспечить крупные инвестиции в украинскую энергетику (в частности, в проекты по производству чистого водорода в рамках программы перехода европейской экономики на «зеленую энергетику»). Кроме того, стороны договорились компенсировать Киеву возможные потери, если после запуска «Северного потока-2» снизится транзит российского газа через украинскую территорию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обещала способствовать продлению контракта на транспортировку еще на 10 лет.

В Киеве соглашением остались недовольны и на протяжении последних двух месяцев проводили консультации с американской и немецкой стороной по поводу гарантий безопасности в случае ущерба от запуска газопровода.