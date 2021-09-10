Лукашенко оценил договоренности, достигнутые на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает договоренности с Россией достаточно серьезными. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам белорусского главы, подобных шагов Минск и Москва еще не предпринимали.

«Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Белоруссии и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности», — поделился президент в ходе встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Как подчеркнул Лукашенко, значимое место в ходе переговоров заняли вопросы обеспечения безопасности.

«Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей»,— добавил белорусский лидер.

Также Лукашенко поблагодарил российскую сторону за помощь при выполнении просьб и взаимодействие.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве 9 сентября. Они обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами. После совместной пресс-конференции главы государств продолжили общение.