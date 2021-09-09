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Лукашенко назвал белорусов и русских «практически единым народом»

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БелТА/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что русские и белорусы являются «практически единым народом». Такое заявление он сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что рассчитывает на принятие 28 союзных программ во время заседания Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии, которое может состояться в конце октября. По словам белорусского лидера, в программах речь идет об основных темах и направлениях сотрудничества Москвы и Минска.

Как отметил политик, принятие этих программ будет «прорывом, прорывом во многих сферах».

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле ранее в четверг.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко планируют обсуждать интеграцию Белоруссии и России в ходе встречи 9 сентября.

Кроме того, главы государств обсудят союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

Последний раз личная встреча президентов проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.

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Отношения России и Белоруссии
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