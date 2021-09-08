Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября, ровно спустя 20 лет после теракта в Соединенных Штатах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в движении «Талибан (организация запрещена в России)».

«Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября», — указано в сообщении.

Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что на инаугурацию могут быть приглашены представители нескольких стран, включая Россию.

«Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на церемонию», — указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с «Талибаном».

Россия получила от представителей радикального движения «Талибан» приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

Также в арабских СМИ появились сообщения о том, что талибы пригласили представителей Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию. Уточнялось, что подготовка к формированию правительства завершена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова участвовать в церемонии объявления нового афганского правительства при условии, что оно будет инклюзивным.