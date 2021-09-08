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Китай окажет Афганистану экстренную гуманитарную помощь

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Kin Cheung/AP

Китайские власти направят в Афганистан экстренную гуманитарную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД КНР Ван И.

«В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней ($30 млн — прим. ред.)», — заявил китайский министр иностранных дел.

Ван И отметил, что деньги будут потрачены на закупку продовольствия и медикаментов, включая вакцины против коронавируса.

«Как только появятся необходимые условия, в том числе в области безопасности, Китай поможет Афганистану в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния», — добавил он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что с приходом к власти в Афганистане движения «Талибан (организация запрещена в России)» страну ждет тройной гуманитарный кризис.

До этого жительница афганской столицы Кабула рассказала, как изменилась жизнь афганских женщин при талибах.

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