Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Афганистане

У президента России Владимира Путина состоялся разговор по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Собеседники обменялась мнениями по ситуации на территории Афганистана, сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учете интересов всех групп населения», — уточнили в Кремле.

Также со стороны президента России и главы Евросовета выражена готовность к взаимодействию, чтобы предотвратить риски распространения экстремизма и терроризма.

«Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года», — отметили в Кремле.

Еще Путин и Мишель обсудили тему по событиям в Нагорном Карабахе.

«По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — добавили в пресс-службе российского лидера.

7 сентября радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России), которое захватило 15 августа территорию Афганистана, объявило состав нового правительства. Руководителем правительства стал один из основателей «Талибана» мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Также в Кремле ранее заявили, что пока никаких решений о признании талибов не принимали.