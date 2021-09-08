Рада не поддержала обращение к США о статусе Украины как главного союзника Вашингтона

Верховная рада не стала поддерживать обращение к конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 8 сентября на внеочередном заседании украинского парламента за инициативу проголосовали 24 депутата из 226 необходимых.

Автором обращения выступил Алексей Гончаренко — депутат от парламентской фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Он заявлял, что такой статус Украины позволит ей защититься от «российской агрессии». Парламентарий уверен, что статус основного союзника Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса «никоим образом не мешает вступлению [Украины] в НАТО или в другие евроатлантические структуры», а также дает ряд преимуществ, в том числе возможность закупки американского оружия.

Однако в правящей партии «Слуга народа» подчеркнули, что при том, что Украина претендует на полноценное членство в НАТО, она не может получить статус основного союзника США вне этой организации.

Ранее в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.