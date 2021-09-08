В Кремле заявили, что Россия «не ставит вопрос» о признании Белоруссией Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Крыма российским — суверенное дело каждого государства, в том числе Белоруссии. Об этом он сообщил журналистам.

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — сказал он.

Песков добавил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсуждать интеграцию государств на переговорах 9 сентября.

«Каждый раз интеграционные процессы становятся одним из крупных пунктов двусторонних контактов Путина и Лукашенко. Не сомневаюсь, что это будет и на этот раз, и что завтра также интеграционные процессы будут обсуждаться. Но об итогах этого обсуждения давайте дождемся, что скажут президенты на пресс-конференции», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Отмечалось, что во время переговоров лидеры обсудят союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.