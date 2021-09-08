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В «Талибане*» определили свое отношение к международному праву

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Mirwais Khan/AP

Верховный лидер талибов (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада заявил, что сформированное «Талибаном» новое правительство Афганистана будет соблюдать те международные правовые нормы, которые не противоречат исламскому праву, сообщает Reuters.

Ахундзада отметил, что основой правовой системы Афганистана станет шариатское право, которое будет регулировать все аспекты управления страной и жизни. В отношении международного права, по словам Ахундзады, новое правительство готово соблюдать те его нормы, которые не будут противоречить шариату.

Шариат — набор укладов, обычаев, религиозных и моральных правил, выведенных из двух основных источников: Корана и Сунны. Шариат можно толковать по-разному, так как он не является статичным текстом, но у него есть ряд общих правил — например, быть правоверным, совершать пятничную молитву, делиться с бедными, для мужа — обязательно содержать жену.

Ранее стало известно, что в США обеспокоены некоторыми назначениями в правительство Афганистана при талибах.

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