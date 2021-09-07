Лидер талибов* заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата

Глава радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада заявил, что после назначения нового правительства в Афганистане будут действовать законы шариата. Об этом сообщают РИА «Новости».

По его словам, новые власти страны будут соблюдать все международные соглашения, которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям.

Накануне талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана, кабинет министров возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Шариат — набор укладов, обычаев, религиозных и моральных правил, выведенных из двух основных источников: Корана и Сунны. Шариат можно толковать по-разному, так как он не является статичным текстом, но у него есть ряд общих правил — например, быть правоверным, совершать пятничную молитву, делиться с бедными, для мужа — обязательно содержать жену.

По шариату грехом считается прелюбодеяние, татуировки, уподобление противоположному полу, сравнивание жены с матерью. Для мусульманских женщин грехом, в частности, является демонстрация всего тела, непокорность мужу, путешествие без близкого родственника.

До приходя талибов в Афганистан в 1992 году представители других религий составляли часть афганского общества и играли важную роль в экономике страны, с их приходом религиозная нетерпимость усилилась.

Ранее сообщалось, что талибы застрелили беременную сотрудницу полиции на глазах у ее семьи.