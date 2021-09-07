Правозащитники обвинили власти Египта во внесудебных казнях

Силы безопасности Египта могли проводить внесудебные казни, маскируя их под потери во время перестрелок с террористами. Об этом говорится в новом докладе Human Rights Watch (HRW).

В работе описана возможная схема внесудебных убийств, совершенных, как утверждается, сотрудниками министерства внутренних дел и Агентства национальной безопасности страны с 2015 по 2020 год. Именно год назад МВД Египта заявило, что ходе предполагаемых перестрелок с силами безопасности было убито 755 человек, опубликовав фото ликвидированных.

Отмечается, что правозащитники анализировали общедоступную информацию о подобных операциях против боевиков. В 14 изученных случаях родственники убитых утверждали, что те находились в последнее время под стражей. Таким образом, в HRW делают вывод, что умершие уже не могли представлять угроз для правоохранителей, и, соответственно, к ним было применено внесудебное наказание. В официальных органах Египта отказались комментировать появившийся доклад.

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