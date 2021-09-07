Песков: решений о признании талибов* не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планирует ли РФ участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана.

«Пока никаких решений о признании талибов (организация запрещена в России) не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелировать с их будущими действиями», — сказал представитель Кремля.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана при условии, что оно будет инклюзивным.

6 сентября стало известно, что «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашения на мероприятие по случаю объявления состава правительства.

Позднее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана будет переходным.