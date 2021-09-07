Властям Мьянмы объявили партизанскую войну

Альтернативное правительство Мьянмы призвало к восстанию против власти военных. Об этом сообщает Myanmar Now.

И. о. президента правительства национального единства, созданного демократическими силам Мьянмы после военного переворота, Дува Лаши Ла объявил о начале, по сути, партизанской войны. Он призвал граждан во всех уголках страны восстать против хунты.

Дува Лаши Ла также призвал чиновников покинуть свои посты, а боевые силы различных этнических групп — «атаковать силы режима всеми возможными способами» и сохранять контроль над своими территориями.

Лидеры сопротивления попросили остальных жителей не совершать невынужденных поездок, запастись продовольствием и медикаментами и помогать гражданским силам сопротивления, информируя их о деятельности военных.

Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года объявили о введении режима ЧП на год и отстранении от власти руководства страны, фактически осуществив государственный переворот.

Представители армии тогда апеллировали к «масштабным фальсификациям» на прошедших в ноябре 2020 года выборах, результаты которых избирком аннулировал 26 февраля. При этом они не привели доказательств наличия таких фальсификаций, но озвучили ряд претензий к организации процесса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что власти Мьянмы приняли решение о роспуске партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), возглавляемую бывшим государственным советником страны Аун Сан Су Чжи.