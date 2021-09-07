Пушков озвучил главное условие для встречи Зеленского с Путиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что для встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина Киеву нужно выполнить единственное условие. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сенатора.

«Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться», — отметил Пушков.

По словам Пушкова, российский глава до этого неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

Также сенатор обратил внимание, что есть ряд тем, которые Москва не намерена вновь обсуждать с Киевом.

«Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт», — добавил он.

Как уточнил Пушков, в том случае, если подходы к будущей встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить.

«Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло», — заключил он.

Ранее Пушков уличил Зеленского во лжи в ответе на статью Путина.