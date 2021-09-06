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Талибы* установили контроль над мавзолеем отца лидера сопротивления в Панджшере

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Талибы (организация запрещена в России) опубликовали видео, на котором они находятся на территории мавзолея полевого командира Ахмада Шаха Масуд, которого прозвали Панджшерским Львом. Видео опубликовал портал Shahraranews.

При этом на записи видно, что мавзолей пуст, его никто не защищает, боевикам никто не оказывает сопротивления.

Мавзолей расположен около города Базарак — столицы провинции Панджшер, единственного района Афганистана, который оставался под контролем повстанцев, выступивших против власти талибов.

Ранее сообщалось, что талибы объявили об установлении контроля над провинцией Панджшер. Кроме того, они заявили об окончании войны в Афганистане.

Однако Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, указав, что оно «не соответствует действительности».

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером афганских ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда.

Накануне талибы отвергли соответствующее предложение.

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События в Афганистане
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