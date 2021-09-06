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Лавров: Россия готова участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана при условии, что оно будет инклюзивным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (организация запрещена в России) и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, только такое инклюзивное правительство в Афганистане сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни.

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана будет переходным.

До этого Муджахид заявил, что война в Афганистане окончена после установления боевиками контроля над северной провинцией Панджшер. По его словам, «захвачен последний оплот вражеских наймитов». Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, подчеркнув, что оно «не соответствует действительности».

До этого талибы отказались от перемирия, предложенного Ахмадом Масудом. Это уже не первый раз, когда «Талибан» и силы сопротивления делают противоречащие друг друг заявления.

«Талибан» пытался взять Панджшер под контроль всю последнюю неделю. Представители Фронта национального сопротивления заявили о сотнях раненых и убитых талибов, около тысячи боевиков, по их словам, были взяты в плен.

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