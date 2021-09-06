Лидер афганских ополченцев Масуд обвинил талибов* в гибели членов его семьи

Лидер ополченцев в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что некоторые члены его семьи были убиты или ранены в ходе столкновений с боевиками радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом он заявил в ходе обращения к афганским гражданам.

«Некоторые члены моей семьи были убиты или ранены в ходе столкновений с талибами», — цитирует Масуда «Sputnik Афганистан».

Ранее Масуд призвал граждан продолжать борьбу с талибами.

До этого лидер афганских ополченцев в своем Twitter заявил, что атакующими Панджшер талибами командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы не достаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.

Утром 6 сентября представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили полный контроль над провинцией Панджшер. В дальнейшем силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда. Накануне талибы отвергли соответствующее предложение.