Володин заявил, что Россия не выдержит еще одной революции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия не переживет еще одной революции. Его слова приводит РИА «Новости».

Володин напомнил, что Россия пережила трагические потрясения в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году.

«Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит... Когда речь идет о выборах, в преддверии этого значимого политического события надо отдавать себе отчет, что популизм и демагогия разрушительны. Так же разрушительны, как бездействие, равнодушие», — сказал он, выступая на форуме в Тверской области.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.