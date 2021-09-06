Киев официально не предлагал провести встречу Зеленского и Путина

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник российской стороны.

«К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», — заявил источник.

Он добавил, что если глава МИД Украины Дмитрий Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, то он знает, какие шаги необходимо принять.

Ранее Кулеба заявлял, что Киев готов ко встрече украинского и российского президентов, однако складывается впечатление, что Москва «избегает этой встречи» и якобы «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать».