«Талибан*» пригласил Россию на объявление нового состава правительства в Афганистане

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» направило России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашения на мероприятие по случаю объявления состава правительства. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Источник добавил, что боевики завершили все необходимые подготовительные процедуры. По его словам, лидер движения «останется на своем посту» и будет «контролировать правительство».

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил провести ЕС переговоры с представителями радикального движения «Талибан».

По его словам «то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада», и впоследствии сильно повлияет на изменения в международном соотношении сил. Боррель подчеркнул, что именно поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах.

Он отметил, что уровень диалога с представителями радикального движения «Талибан» будет зависеть от их способности пойти навстречу условиям Евросоюза.