Власти Гвинеи заявили, что президентская охрана отразила атаку на резиденцию

Власти Гвинеи подтвердили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, однако охрана главы государства сумела отразить эту атаку. Cоответсвующее заявление опубликовало министерство обороны республики в Facebook.

В публикации указано, что мятежники направились к центру города к окраинам президентского дворца, однако «охрана президента при поддержке сил обороны и безопасности сдержала угрозу и отразила атаку группы нападавших».

В столице Гвинейской Республики с раннего утра около президентского дворца продолжается интенсивная стрельба. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.

Данная попытка госпереворота стала не первой. В 2011 году дом президента подвергался нападению. Альфа Конде, пришедший к власти в 2010 году, был переизбран в 2020 году на третий срок. Сейчас президенту 83 года.

Ранее сообщалось, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Позднее лидер мятежников полковник Мамади Думбуя опубликовал видеообращение, в котором объявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны.