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Песков назвал итоги саммита Украина - США продолжением проекта «Анти-Россия»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена можно назвать продолжением проекта «превращения Украины в Анти-Россию». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1», его слова приводит РИА «Новости».

«Очевидно, что да... Если исходить из тех моментов, которые Москве не нравятся»,— уточнил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях, которые могут случиться, если США будут использовать Украину как орудие против РФ. По ее словам, использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям, причем, для Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден провели первую встречу в американской столице. Вместо изначально запланированных 45 минут беседа президентов продлилась более двух часов. По итогам беседы Вашингтон выделил Киеву $3 млрд экономической и $60 млн военной помощи.

1 сентября Владимир Зеленский и Джо Байден провели первую встречу в американской столице. Вместо изначально запланированных 45 минут беседа президентов продлилась более двух часов. По итогам беседы Вашингтон выделил Киеву $3 млрд экономической и $60 млн военной помощи.

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