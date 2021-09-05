Песков заявил, что Крым не может быть пунктом повестки для переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия -1», что вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров РФ и Украины, его слова приводит РИА «Новости».

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — уточнил Песков.

По словам Пескова вопрос в таком виде не может быть пунктом повестки дня переговоров, поэтому «воз и ныне там».

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва подтверждает желание идти на нормализацию отношений, чего нельзя сказать об украинской стороне.

«Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять», — отметил Песков.

Песков также напомнил, что Путин сказал, что «украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть [главой] своего государства».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что украинская политика меняется под давлением крайних националистов. Путин напомнил, что в прошлом украинские руководители не раз приходили к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения всех вопросов, которые появились за прежние годы. Потом, по мнению президента, такие лидеры «беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику совершенно в другом направлении».