Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«У них виноваты все и во всем»: в МИД РФ ответили на слова украинского фигуриста в адрес Гуменника

Захарова о словах украинского фигуриста в адрес Гуменника: у них виноваты все
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание украинского фигуриста Кирилла Марсака, который объяснил провальное выступление на Олимпиаде тем, что он выступал после Петра Гуменника, передает «Матч ТВ».

«Крылов в свое время гениально написал: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». У них виноваты все и во всем, потому что обвиняльщики своих грехов, страстей, ошибок и преступлений не признают, не несут за них ответственность», — сказала Захарова.

Марсак выступал сразу после Гуменника, по ходу проката он допустил несколько ошибок, заняв итоговое 19-е место.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.

Ранее Татьяна Тарасова назвала идиотским высказывание украинского фигуриста в адрес Гуменника.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!