«У них виноваты все и во всем»: в МИД РФ ответили на слова украинского фигуриста в адрес Гуменника

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание украинского фигуриста Кирилла Марсака, который объяснил провальное выступление на Олимпиаде тем, что он выступал после Петра Гуменника, передает «Матч ТВ».
«Крылов в свое время гениально написал: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». У них виноваты все и во всем, потому что обвиняльщики своих грехов, страстей, ошибок и преступлений не признают, не несут за них ответственность», — сказала Захарова.
Марсак выступал сразу после Гуменника, по ходу проката он допустил несколько ошибок, заняв итоговое 19-е место.
Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.
Ранее Татьяна Тарасова назвала идиотским высказывание украинского фигуриста в адрес Гуменника.