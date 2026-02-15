В Кировской области жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за повреждения крыши

В Кировской области жильцов дома вывезли во временные пункты из-за повреждения крыши

В Кировской области жильцов многоквартирного дома экстренно эвакуируют в пункты временного размещения из-за повреждений крыши. Об этом сообщили в Telegram-канале Кировской области.

ЧП произошло в городе Яранске в доме на улице Гоголя. По информации главы Яранского района Алены Трушковой, в доме произошло частичное повреждение крыши, жильцов разместили в общежитии технологического техникума. Никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают аварийные службы, сотрудники МЧС, представители администрации города и района. Причины произошедшего не уточняются.

Ситуация находится на личном контроле главы Яранского района и министерства внутренней политики Кировской области.

До этого СМИ Кировской области писали, что в Яранске произошло обрушение балкона многоквартирного жилого дома на улице Мицкевича. Причиной обрушения балконной плиты стало скопление снега, отмечает «Киров-портал».

До этого в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) пятерых детей завалило снегом у катка, один ребенок не выжил.

Ранее на видео попало обрушение козырька больницы в Тамбовской области.