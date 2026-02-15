Размер шрифта
Россиянам рассказали, как выбрать партнера по типу привязанности

ПНИПУ: определить тип привязанности при знакомстве сложно из-за адаптивного поведения
С ростом осознанности в родительстве доля людей с надежным типом привязанности среди зумеров и поколения альфа увеличивается. Однако параллельно набирает силу тревожно-избегающий тип. Ученые Пермского Политеха объяснили, какие факторы влияют на формирование привязанности, можно ли распознать ее при знакомстве, чем отличаются поколения и возможно ли изменить свой тип во взрослом возрасте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Первичная и самая важная привязанность формируется между ребенком и заботящимся взрослым в первые годы жизни. Эта связь создает у человека базовое представление о себе — «достоин ли я заботы», и о других — «можно ли ожидать поддержки», становясь фундаментом для будущих отношений и психического здоровья», — рассказал клинический психолог, ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ Михаил Сухогузов.

Формирование первичной привязанности занимает около 6–9 месяцев. У взрослых в романтических отношениях этот процесс может длиться годы. Психологи выделяют четыре типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и дезорганизованный (тревожно-избегающий).

«Надежный тип отличается открытостью и способностью к диалогу. Тревожный проявляется в страхе отвержения и эмоциональных качелях. Избегающий подчеркивает независимость и дистанцируется при сближении. Дезорганизованный сочетает противоречия — стремление к близости и одновременный страх», — пояснил Сухогузов.

На формирование типа влияют ментальное состояние родителей, их последовательность, социально-экономические условия и травмирующие события.

«Надежный тип возникает при предсказуемой поддержке. Тревожный — при непоследовательности. Избегающий — при холодном и отвергающем отношении. Дезорганизованный формируется в ситуации, когда родитель одновременно источник безопасности и страха», — добавил эксперт.

Определить тип привязанности при знакомстве сложно, поскольку люди демонстрируют адаптивное поведение.

«Надежный человек проявляет спокойную открытость, тревожный стремится к быстрому сближению, избегающий уходит от личных тем, а тревожно-избегающий сочетает импульсы к близости с резкими отступлениями. Однако важно наблюдать динамику, а не делать выводы по первым впечатлениям», — подчеркнула кандидат психологических наук Мария Дуванская.

По словам специалистов, тип привязанности не является неизменным.

«Он может трансформироваться благодаря осознанной работе над собой, опыту здоровых отношений и психотерапии. Даже глубоко укорененные модели поддаются коррекции», — заключила Дуванская.

Эксперты подчеркивают: знание своего типа — не повод для самообвинения, а инструмент для более осознанного построения отношений.

