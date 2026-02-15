Стало известно, что толкает мужчин в отношениях на измену

Новое исследование международной команды ученых показало: мужчины в среднем более открыты к случайному сексу и чаще сообщают о намерениях изменить партнеру, чем женщины. При этом ключевую роль играет не только пол, но и уровень удовлетворенности отношениями и так называемая социосексуальность. Работа опубликована в журнале Sexual and Relationship Therapy (SRT).

Современная психология определяет измену как физические, сексуальные или эмоциональные действия, нарушающие договоренности внутри пары и причиняющие партнеру страдания. При этом границы измены могут различаться — в зависимости от того, какие нормы эксклюзивности приняты в конкретных отношениях. Чаще всего выделяют сексуальную и эмоциональную измену, которые, как показывают данные, нередко сочетаются.

Одним из важных факторов, связанных с неверностью, является социосексуальность — степень готовности человека к сексу без обязательств. Люди с высоким уровнем социосексуальности легче относятся к случайным связям и, согласно предыдущим исследованиям, чаще допускают как сексуальную, так и эмоциональную неверность.

Автор работы Паула Прикопе и ее коллеги изучили, играет ли социосексуальность роль посредника между неудовлетворенностью отношениями и намерением изменить. В исследовании приняли участие 246 человек из Румынии, средний возраст — 24 года. Большинство состояли в романтических отношениях, около трети были в браке. Участники заполнили опросники, оценивающие удовлетворенность отношениями, склонность к случайному сексу и намерения к измене.

Результаты показали, что люди с более выраженными намерениями к измене, как правило, менее удовлетворены отношениями и имеют более высокий уровень социосексуальности. При этом мужчины в среднем демонстрировали более высокие показатели и по социосексуальности, и по намерениям к неверности.

Особенно интересным оказался анализ механизмов связи. У мужчин выявилась статистически значимая цепочка: снижение удовлетворенности отношениями было связано с ростом социосексуальности, а та, в свою очередь, предсказывала намерение изменить. У женщин такой посреднический эффект обнаружен не был. Это означает, что для мужчин неудовлетворенность отношениями может усиливать открытость к случайному сексу, что повышает вероятность мыслей об измене. У женщин эта связь оказалась более сложной или опосредованной другими факторами.

