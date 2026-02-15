Рубио заявил, что США не собираются выходить из НАТО

США не собираются выходить из НАТО, а хотят видеть Европу в качестве партнера. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, передает ТАСС.

«Мы не уходим из НАТО. Мы можем передислоцировать пару тысяч солдат из одной страны в другую, однако так было всегда. <...> Мы не просим Европу быть вассалом США. Мы хотим быть партнерами, работать с Европой», — сказал он.

10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в фазу, когда она может надеяться только на себя. Французский лидер подчеркнул, что если ничего не предпринять, «Европа через пять лет будет сметена». В тот же день издание Politico писало, что Европа изменила подход к США после притязаний Вашингтона на Гренландию.

9 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой Гренландия, Канада и Венесуэла были изображены в цветах американского флага. На карту США с новыми территориями на сгенерированной фотографии смотрели лидеры стран Европы, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее Лавров рассказал о «сигналах» Европы после изменения политики США.