Жителей Ярославской области предупредили о 30-градусном морозе

В некоторых районах Ярославской области предстоящей ночью ожидаются 30-градусные морозы, предупредило местное министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что температура до -30°C может сохраняться и утром 16 февраля. В связи с этим в министерстве призвали водителей, которые планируют междугородние поездки в ближайшие часы, запастись топливом, теплыми вещами и питьевой водой.

Несколькими днями позже, в ночь на 18 февраля, 25-градусные морозы придут в Московскую область. В Гидрометцентре напомнили, что до утра 16 февраля в столичном регионе действует предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности в связи с сильным гололедом.

В целом, как заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, нынешнюю зиму в Москве нельзя считать аномально холодной: по его словам, средняя температура воздуха по итогам сезона будет либо близкой к климатической норме, либо ниже ее на пару градусов.

В Санкт-Петербурге сегодня зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы: утром 15 февраля столбики термометров в центре города опускались до -23,5°C, а в остальных районах — до -25°C.

Ранее москвичей предупредили о надвигающейся сильной метели.