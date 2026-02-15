Аэропорт Внуково возобновил работу после введения ограничений на полеты воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Аэропорт «Внуково». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства. ‍‍

Прием и выпуск воздушных судов был необходим для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

До этого, в 11.36 мск, в аэропорту были введены ограничения на полеты воздушных судов. Сообщалось, что авиагавань принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Ограничения также были введены в аэропорту Домодедово на фоне налетов беспилотников. Работа аэропортов в Нижнем Новгороде (Чкалов) и Калуге (Грабцево) пока еще приостановлена.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.