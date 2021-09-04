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В Совфеде оценили заявление Киева о снявшейся с «крючка Минских соглашений» Украине

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил заявление советника советника делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».

«Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий на Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны», — заявил он в беседе с RT.

Сенатор добавил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон показал, что «американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины».

По его мнению, подобные заявления Киева приведут к тому, что Германия и Франция — гаранты соглашений, просто отвернутся от Украины и она останется «один на один со своими проблемами».

Ранее Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что это является «прорывным достижением» страны.

Слова украинского политика стали ответом на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского «извивается как может» в стремлении перевернуть минские договоренности, поэтому их нельзя «спускать с крючка».

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